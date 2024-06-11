Участок БКЛ закроют с 22 июня

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11 июня, 07:15

Город

График работы столичных учреждений изменится в День России

График работы столичных учреждений изменится в День России

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В День России изменится график работы некоторых городских учреждений. Так, 12 июня станет выходным для центров госуслуг. В остальные дни районные офисы будут работать с 08:00 до 20:00, а флагманские центры – с 10:00 до 22:00.

В свою очередь, взрослые поликлиники открыты 12 июня с 09:00 до 16:00. Круглосуточные травмпункты будут работать в прежнем режиме, как и центр телемедицины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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