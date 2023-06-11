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ТПУ "Площадь трех вокзалов" открылся после масштабной реконструкции

ТПУ "Площадь трех вокзалов" открылся после масштабной реконструкции

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

ТПУ "Площадь трех вокзалов" открылся после масштабной реконструкции. Он объединяет три центральных вокзала, две станции метро, действующую станцию МЦД-2 и наземный городской транспорт.

Открытие ТПУ стало одним из важнейших этапов перед запуском четвертого центрального диаметра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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