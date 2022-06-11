Москвичам рассказали, чем можно заняться на фестивале путешествий на ВДНХ

Первый фестиваль путешествий по России открылся на ВДНХ. Мастер-классы, театральные шествия, спектакли, выступления музыкантов – это лишь часть программы.

Гости смогут переместиться на Дальний восток или в Арктику – для этого будет достаточно заглянуть в тематическое шале. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.