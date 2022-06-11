В 2022 году на ВДНХ начнется реставрация мемориального комплекса "Покорителям космоса" – Собянин.

Роспотребнадзор: клещи покусали 170 тысяч россиян в этом году, больше 70 человек – с энцефалитом.

Движение на участке улицы Вокзальная во Фрязино ограничат 12 июня из-за легкоатлетического забега.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.