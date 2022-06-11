Площадки фестиваля "Времена и эпохи" заработали в Москве

На площадках фестиваля "Времена и эпохи" жители Москвы могут ознакомиться с бытом и культурными особенностями того или иного периода из истории России. Всего в городе открыты более 20 площадок.

Так, на Чистопрудном бульваре можно окунуться в атмосферу Первой мировой войны. У каждого из участников фестиваля своя история – здесь демонстрируют оружие, одежду, ремонтные инструменты и многое другое. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.