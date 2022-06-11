Городские учреждения перешли на праздничный режим работы

Москвичам рассказали, как будут работать городские учреждения во время наступивших длинных выходных.

Так, 11 и 12 июня взрослые больницы и поликлиники в Москве открыты c 9 утра до 6 вечера, а в понедельник, 13 июня, врачи принимают пациентов с 9 утра до 16 часов.

В субботу и в понедельник районные отделения центров госуслуг принимают посетителей с 8 утра до восьми вечера. Флагманские офисы открыты с 10 утра и до 22 часов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.