В Москве открыли организованные зоны для купания

Москвичи раньше обычного открыли купальный сезон. В Москве подготовлены больше 100 мест отдыха, в том числе 13 зон с купанием. Их уже обследовали водолазы.

Искупаться можно будет в зонах отдыха "Левобережье", "Тропарево", "Мещерское озеро", а также в Путяевском пруду №1, на озерах Белом, Черном, и Школьном, втором и третьем пляжах Серебряного Бора и Большом городском пруду в Зеленограде. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



