В столице усилят контроль за масками и перчатками в праздники

В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах в праздничные дни июня. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, количество проверок предприятий торговли, услуг и общественного питания увеличат с 12 по 14 июня.

"Сейчас три дня выходных и проверки в Москве, их количество будет увеличено", – заявил Немерюк.

Он также напомнил, что несоблюдение правил повлечет за собой штрафы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.