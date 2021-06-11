Кафе Gucci в центре Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

В московских кафе и ресторанах продолжаются проверки. Особое внимание уделяется району Патриарших прудов. Инспекторы проверяют в заведениях маски, перчатки и дезинфицирующие средства.

Всего сотрудники ОАТИ обследовали более 20 заведений в районе. В некоторых обнаружили нарушения правил дистанции при рассадке посетителей.

Также выяснилось, что меры безопасности не соблюдают в популярном кафе Gucci. Теперь его могут закрыть на 90 суток или оштрафовать на 300 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.