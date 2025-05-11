В Москве начали устанавливать павильоны для розничной продажи ягод

В Москве начали устанавливать павильоны для розничной продажи клубники, малины и голубики. Клубника в столицу приезжает со всей России, в первую очередь из Краснодарского края, Ставропольского края и Ростовской области.

Производители говорят, что среди всех ягод наибольшей популярностью пользуется клубника. По данным аналитиков, в период с 2020 по 2024 год ее продажи в России увеличились на треть. Одна из причин увеличения роста продаж этой ягоды – желание россиян питаться не только вкусно, но и полезно.

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