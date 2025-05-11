Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 22:30

Город

В Москве начали устанавливать павильоны для розничной продажи ягод

В Москве начали устанавливать павильоны для розничной продажи ягод

Пешеходный мост "Багратион" закроется на реконструкцию с 12 мая

Маршруты трамваев изменились в Черемушках на время ремонта

Москвичам посоветовали выезжать 12 мая только на зимней резине из-за заморозков

Жители Филевского парка переехали в новые квартиры по реновации

Мост "Багратион" закроют на реконструкцию с 12 мая

В столице проходит заключительный день фестиваля "Московская весна Победы"

Более 1,6 миллиона человек посетили фестиваль "Московская весна Победы"

Заморозки и дожди ожидаются в московском регионе в начале недели

По программе реновации в Москве переселили более 160 тысяч человек

В Москве начали устанавливать павильоны для розничной продажи клубники, малины и голубики. Клубника в столицу приезжает со всей России, в первую очередь из Краснодарского края, Ставропольского края и Ростовской области.

Производители говорят, что среди всех ягод наибольшей популярностью пользуется клубника. По данным аналитиков, в период с 2020 по 2024 год ее продажи в России увеличились на треть. Одна из причин увеличения роста продаж этой ягоды – желание россиян питаться не только вкусно, но и полезно. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городедавидеоРустам ШафиуллинДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика