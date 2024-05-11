Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 мая

В Южном Медведкове в этом году достроят новый досуговый центр "Полярный". Как рассказал Сергей Собянин, здесь разместят культурные и спортивные пространства. Внутри здания оборудуют различные залы.

Более 1,5 миллиона человек смогут воспользоваться Троицкой линией метро после ее открытия. На "Новаторской" специалисты уже завершили отделку стен и приступили к облицовке потолка.

В Южном Бутове появится еще один современный городской квартал. Как сообщил Сергей Собянин, здесь возведут жилые дома, два детских сада, медицинский центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, в порядок приведут прилегающую территорию и построят удобные дороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

