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11 мая, 14:15

Город

Танцевальный флешмоб и встречи с известными артистами пройдут на ВДНХ 11 мая

Танцевальный флешмоб и встречи с известными артистами пройдут на ВДНХ 11 мая

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11 мая в развлекательную программу на ВДНХ вошли танцевальный флешмоб, встречи с известными артистами, выступление ансамбля Александрова и многое другое. Также любой желающий может попробовать себя в роли машиниста поезда "Иволга 3.0" в специальном симуляторе.

Кроме того, весь на выставке "Россия" идут мастер-классы по изготовлению игрушек, в том числе, из вторсырья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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