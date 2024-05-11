Танцевальный флешмоб и встречи с известными артистами пройдут на ВДНХ 11 мая

11 мая в развлекательную программу на ВДНХ вошли танцевальный флешмоб, встречи с известными артистами, выступление ансамбля Александрова и многое другое. Также любой желающий может попробовать себя в роли машиниста поезда "Иволга 3.0" в специальном симуляторе.

Кроме того, весь на выставке "Россия" идут мастер-классы по изготовлению игрушек, в том числе, из вторсырья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.