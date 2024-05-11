Специалисты комплекса горхозяйства промыли более тысячи столичных памятников

Больше тысячи памятников промыли в столице в рамках месячника по благоустройству. Специалисты комплекса городского хозяйства бережно работали с каждым монументом.

Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, объекты очищали с учетом материала изготовления. Например, титановые памятники промывали нейтральным раствором, а гранитные – спецсоставами для удаления солевых разводов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.