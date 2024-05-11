На фестивале "Московская весна" подготовили гастрономическую программу

В последние дни фестиваля "Московская весна" для гостей и жителей столичного региона подготовили гастрономическую программу с мастер-классами. Так, на площади Славы и улице Перерве посетителей научат печь пироги, готовить кашу на костре и варить уху по рецепту семьи Юрия Гагарина.

Кроме того, на Мичуринском проспекте детей научат делать кормушки, а на Городецкой улице гостям расскажут о секретах из мира кино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.