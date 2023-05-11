Новости часа: в Москве запустили сервис проверки графика отключения горячей воды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Онлайн-сервис проверки графика отключения горячей воды начал работу на mos.ru. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

График движения аэроэкспрессов в аэропорт Внуково изменится 14 мая. Об этом сообщила компания.

В Олимпийском комитете РФ назвали условия МОК для российских спортсменов "нереальными". Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков.