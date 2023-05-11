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Спорт

Новости часа: в Москве запустили сервис проверки графика отключения горячей воды

Новости часа: в Москве запустили сервис проверки графика отключения горячей воды

Поезда между Белорусским и Савеловским вокзалами начали следовать в обычном режиме

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома проведут в Петровско-Разумовском проезде

"Мой район. Обратная связь": движение между "Автозаводской" и "Орехово" возобновилось

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома проведут в районе Соколиная Гора

"Мой район. Обратная связь": спорткомплекс "Триумф" открыли в Покровском-Стрешневе

Москвичам сообщили про график отключения горячей воды в столице

Новости часа: первые рейсы из России в Грузию могут состояться на следующей неделе

Поезда между Белорусским и Савеловским вокзалами начали курсировать в обычном режиме

Новости часа: Собянин рассказал о восстановлении исторических зданий в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Онлайн-сервис проверки графика отключения горячей воды начал работу на mos.ru. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

График движения аэроэкспрессов в аэропорт Внуково изменится 14 мая. Об этом сообщила компания.

В Олимпийском комитете РФ назвали условия МОК для российских спортсменов "нереальными". Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

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