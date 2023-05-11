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Собянин: традиционный гастрофестиваль "Рыбная неделя" стартует в Москве с 26 мая

Собянин: традиционный гастрофестиваль "Рыбная неделя" стартует в Москве с 26 мая

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Традиционный гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" откроет свои двери в Москве с 26 мая. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

До 4 июня гости фестиваля смогут попробовать оригинальные рыбные блюда из самых разных регионов России, например, жареную корюшку, барабульку, треску и шашлык из северной креветки. Еще все желающие смогут принять участие в кулинарных мастер-классах. По словам будущих участников фестиваля, посетителей ожидают и необычные деликатесы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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