Свыше 73 тыс юных жителей посетили детские технопарки с начала года в Москве

Больше 73 тысяч юных москвичей посетили мероприятия детских технопарков за первые месяцы 2023 года. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, дети не только изучают теорию, но и знакомятся с профессиями на практике. В пятерку самых популярных направлений входят дизайн, информационные и биотехнологии, робототехника, авиация и космос.

Всего в Москве работает 21 технопарк, а в лабораториях юные исследователи разрабатывают собственные проекты. Свыше полутора тысяч слушателей стали призерами международных и всероссийских состязаний. Эти достижения дают возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны.

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