10:45Город
Свыше 73 тыс юных жителей посетили детские технопарки с начала года в Москве
Больше 73 тысяч юных москвичей посетили мероприятия детских технопарков за первые месяцы 2023 года. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, дети не только изучают теорию, но и знакомятся с профессиями на практике. В пятерку самых популярных направлений входят дизайн, информационные и биотехнологии, робототехника, авиация и космос.
Всего в Москве работает 21 технопарк, а в лабораториях юные исследователи разрабатывают собственные проекты. Свыше полутора тысяч слушателей стали призерами международных и всероссийских состязаний. Эти достижения дают возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.