Сильный ветер повалил деревья в Москве

Поваленные деревья, поврежденные авто, закрытые летние веранды. Первый рабочий день после майских каникул в Москве начался с сильного ветра и желтого уровня опасности.

Из-за мощных порывов в разных районах накануне летали мусорные баки, рекламные щиты, падали деревья. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.