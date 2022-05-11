Объявлены победители Московской студенческой весны

Объявлены победители самого масштабного творческого фестиваля студентов столицы – Московской студенческой весны. Церемония прошла на сцене Московского продюсерского центра.

160 исполнителей и коллективов получили награды в своих номинациях. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.