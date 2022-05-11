Москвичей предупредили о вечерних заторах

Трафик на дорогах столицы в вечернее время дойдет до 5–6 баллов, предупредили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Основные затруднения будут наблюдаться в центре городе, на МКАД, а также на Третьем транспортном кольце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.