Столичных рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за ветра

Власти Москвы попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента торговли и услуг.

Также рестораторов призвали укрепить все конструкции и закрыть зонты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.