Правительство Москвы сообщило о новых мостах, которые объединят несколько районов города

Московские районы объединят новые мосты. Об этом сообщили в городском правительстве. Концепция семи из них уже готова. Это и пешеходные, и автомобильные путепроводы, которые в перспективе могут стать символами столицы.

Где планируют строительство? Как это поможет сэкономить время в пути? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.