В Москве расцвели первые тюльпаны. Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, 14 миллионов луковиц высадили на городских улицах, набережных и площадях прошлой осенью.

Желтые, нежно розовые, белые и красные бутоны украсят цветники общей площадью свыше 220 тысяч квадратных метров. Всего в этом году в столице распустятся более 55 миллионов цветов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.