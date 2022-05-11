Участок МСД от Павелецкого направления МЖД до МКАД готов почти на 50% – Бочкарев

В мэрии рассказали об очередном этапе строительства Московского скоростного диаметра. Участок от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД готов почти на половину. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Всего должны построить более 11 километров дороги, включая эстакады, путепровод и тоннель, который пройдет под путями Павелецкого направления. По итогам строительства Московский скоростной диаметр объединит Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды – 68 километров трассы.

Дорога позволит добираться от Южного Бутова до платной трассы в сторону Санкт-Петербурга за 40 минут без единого светофора. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.