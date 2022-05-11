Павильоны "Здоровая Москва" заработают в столичных парках 11 мая

11 мая в столичных парках открываются павильоны "Здоровая Москва", где можно пройти медицинское экспресс-обследование. Об этом рассказали в мэрии.

В этом году акцент сделают на диспансеризации переболевших коронавирусом. Прием пациентов будет вестись с 08:00 до 20:00. Пункты открываются в самых проходимых местах. Работать они будут минимум до конца сентября.

Обследования проводят по предварительной записи. По итогам диспансеризации все результаты можно будет найти в своей электронной медицинской карте. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.