Власти Москвы разрешили торговать алкоголем на летних верандах – СМИ

Власти столицы до конца 2022 года сняли запрет на продажу алкоголя в сезонных или летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания. Об этом пишут "Ведомости".

Кроме того, как пишут СМИ, сейчас в качестве эксперимента разрешили продажу алкоголя крепостью до 16,5% в музеях и концертных залах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

