"Москва и мир": отключение горячей воды в столице и вакцинация в Словакии

В Москве началось плановое отключение горячей воды. Это нужно для того, чтобы подготовить централизованную систему города к будущему сезону. Специалисты проводят профилактические работы на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения.

Максимальный срок, в течение которого в доме не будет горячей воды – 10 дней. Узнать график отключения можно на портале mos. ru, в мобильном приложении "Моя Москва" и на moek.ru.

Также в столице с 10 мая начали отключать отопление. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что работы сначала проводят на административных и промышленных объектах, а потом – в жилых домах, поликлиниках, школах и детских садах. Отопительный период заканчивают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится выше 8 градусов. И такая погода уже пришла в город, что подтвердили и синоптики. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центр Европейской России, в частности в столицу, на этой неделе придет аномальное тепло.

Вакцинация "Спутником V" начнется в ближайшие дни в Словакии. Там сообщили, что кампания стартует после отличных результатов тестирований в лаборатории. Однако перед этим были три месяца скандалов.

В Словакии даже разогрелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера закупить два миллиона доз российского препарата. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого российская сторона обвинила словацких экспертов в саботаже попросила вернуть партию. В итоге российский препарат успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала его надежность.

Тем временем другому государству – Сан-Марино – благодаря "Спутнику V" первому в Европе удалось победить коронавирус. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Там отметили, что успех кампании стал заметен уже спустя два месяца, так как среднее количество выявляемых случаев в Сан-Марино снизилось в 250 раз с пика в начале апреля.



Неприемлемо высокий уровень заболеваемости – так во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовали ситуацию с COVID-19. За минувшую неделю в мире заразились почти пять с половиной миллионов человек, 90 тысяч умерли. Специалисты уточнили, что на глобальном уровне пандемия вышла на плато, то есть количество новых случаев инфицирования остается одинаковым в течение продолжительного периода. Однако цифры при этом очень высокие.

Снижение заболеваемости и смертности зафиксировано в Европе и в странах Северной и Южной Америки, то есть в регионах, которые пандемия ранее затронула особенно сильно.

Общую статистику на прежнем уровне удерживает Юго-Восточная Азия, особенно Индии. Там зафиксировали стремительный рост числа заразившихся и умерших. В ВОЗ отмечают, что Распространению инфекции в мире способствует не только ослабление санитарных мер, но и неравный доступ к вакцине.

Между тем в США решено вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет. Их будут прививать препаратом компании Pfizer. Власти считают, что эта мера поможет сформировать коллективный иммунитет. Кроме того, в стране уже начала испытания вакцины на младенцах и детях до 11 лет.