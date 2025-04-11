"Культура за 100 секунд": в Москве подготовили насыщенную программу ко Дню космонавтики

Почти все музеи, парки и кинотеатры Москвы подготовили тематическую программу ко Дню космонавтики. Например, на ВДНХ детей научат определять расстояние между планетами, а взрослых пригласят на встречу с космонавтом Федором Юрчихиным.

Тем временем в парке "Зарядье" в рамках фестиваля "Научный апрель" состоится public-talk с летчиком-космонавтом Олегом Новицким. Он четыре раза летал на МКС и снялся в фильме "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.