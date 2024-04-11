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Новости

11 апреля, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 апреля

Новости часа: в новом здании для мировых судей в Москве размещаются 10 судебных участков

В Москве в 2024 году высадят 350 тыс деревьев и кустарников

Завершены основные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе на южном направлении МСД

Новости часа: в Москве расширят парковки на территории четырех больниц

Лучших работников отрасли ЖКХ наградили на выставке-форуме "Россия"

Собянин принял решение о благоустройстве территорий четырех городских больниц

Собянин открыл новое здание для мировых судей в Ново-Переделкине

Павелецкую набережную в Москве помыли после зимы

Новости часа: территории четырех больниц благоустроят в столице

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 апреля. Территории четырех столичных больниц приведут в порядок. Как рассказал Сергей Собянин, детские и спортплощадки, тропы здоровья, амфитеатр появятся в центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой.

В Москве сегодня провели большую спасательную операцию. Вызволяли из квартиры мужчину с весом почти 400 килограммов. Его нужно было доставить в больницу.

Столичные речные вокзалы готовы к летней навигации. До старта нового сезона остается меньше двух недель. Перед запуском специалисты обновили инфраструктуру причалов и набережных, помыли фасады зданий и проверили все инженерные коммуникации.

Подобнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городмэр МосквымедицинаобществовидеоЕкатерина Фоменко
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