Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 апреля. Территории четырех столичных больниц приведут в порядок. Как рассказал Сергей Собянин, детские и спортплощадки, тропы здоровья, амфитеатр появятся в центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой.

В Москве сегодня провели большую спасательную операцию. Вызволяли из квартиры мужчину с весом почти 400 килограммов. Его нужно было доставить в больницу.

Столичные речные вокзалы готовы к летней навигации. До старта нового сезона остается меньше двух недель. Перед запуском специалисты обновили инфраструктуру причалов и набережных, помыли фасады зданий и проверили все инженерные коммуникации.

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