11 апреля, 08:30Город
Дептранс спрогнозировал локальные затруднения на столичных магистралях вечером 11 апреля
Дептранс Москвы предупредил, что вечером 11 апреля могут быть локальные затруднения на вылетных магистралях по направлению в область. Локальные затруднения могут возникнуть из-за ремонтных работ на дорогах.
Также департамент оценил, какие магистрали наиболее свободны утром 11 апреля. Среди быстрых дорог – МСД, Кутузовский проспект и проспект Багратиона.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.