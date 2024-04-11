Дептранс спрогнозировал локальные затруднения на столичных магистралях вечером 11 апреля

Дептранс Москвы предупредил, что вечером 11 апреля могут быть локальные затруднения на вылетных магистралях по направлению в область. Локальные затруднения могут возникнуть из-за ремонтных работ на дорогах.

Также департамент оценил, какие магистрали наиболее свободны утром 11 апреля. Среди быстрых дорог – МСД, Кутузовский проспект и проспект Багратиона.

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