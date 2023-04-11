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11 апреля, 22:45

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Две новые поликлиники откроются в Бирюлеве

Две новые поликлиники откроются в Бирюлеве

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В Бирюлеве откроются две новые поликлиники. В одной будут принимать всех пациентов, а вторая будет рассчитана для приема только детей. Все здания оснастят современным оборудованием.

Кроме того, строители возводят здания по всем московским стандартам. В поликлиниках будут кабинеты дежурных врачей, лаборатории, а также понятная система навигации и инфраструктура для маломобильных граждан. Также для посетителей создадут комфортные зоны ожидания.

Когда поликлиники примут первых пациентов? И какие еще социальные объекты появятся в ЮАО столицы? Подробности – в эфире телеканала Москвы 24.

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