В Москве построят 79 социальных объектов по проектам комплексного развития территорий. Многие из них появятся на месте закрытых заводов и пустырей.

Например, в "Братцеве" начали строить современный жилой комплекс с придомовыми территориями и детскими площадками. Также здесь будет построено 500 тысяч квадратных метров жилья.

Схожая ситуация и в бывшей промышленной зоне "Октябрьское поле". Часть промзоны реорганизовывают под жилье, бизнес-центры, скверы и технопарк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.