Бочкарев: готовность монолитных работ на станции "Генерала Тюленева" превысила 90%

Специалисты приступили к архитектурной отделке внутренних помещений станции метро "Генерала Тюленева". Монолитные работы выполнены более чем на 90%. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

У станции будет один вестибюль, его стены и пол отделают серым мрамором и искусственным камнем оранжевого цвета. Также там разместят декоративное панно с портретом Героя Советского Союза Ивана Тюленева, в честь которого названа новая станция. Благодаря его руководству войсками в 1942 году фашистам не удалось прорваться к нефтяным месторождениям Грозного и Баку.

Новая линия метро соединит платформы МЦК с городским округом Троицк. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток составит около 100 тысяч человек в сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.