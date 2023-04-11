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Проект к 95-летию Парка Горького запустят на платформе "Город идей"

Проект к 95-летию Парка Горького запустят на платформе "Город идей"

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На столичной платформе "Город идей" началась регистрация участников проекта "Парк Горького". Он приурочен к 95-летию парка. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Москвичи смогут направить предложения, связанные с повседневной жизнью площадки: организацией детского отдыха, проведением лекций, экскурсий и спортивных занятий. Каждый участник сможет предложить варианты сувениров к юбилею.

Направить свои предложения можно с 18 по 20 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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