В Москве откроют еще одну выделенную полосу 27 апреля

В Москве продолжают развивать сеть выделенных полос. Скоро в городе появится еще одна. Речь идет об участке длиной 700 метров на Новопеределкинской улице – от Новоорловской до Родниковой улицы. Полосу откроют 27 апреля.

Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, благодаря введению полосы движение четырех маршрутов городского транспорта ускорится. Всего же в этом году планируют ввести около 30 километров выделенных полос, чтобы еще больше автобусов и электробусов приезжали по расписанию даже в часы пик.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.