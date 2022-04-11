В Москве проводят уборку после зимнего сезона. Коммунальщики моют дороги, прочищают фонтаны, чистят фасады.

О том, какие средства используют в этом году, не вредят ли они экологии и есть ли смысл в промывке, когда в столице обещают затяжные дожди, – в эфире телеканала Москва 24.