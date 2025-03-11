Новости Москвы: город выделил 60 новых помещений для социальных организаций

Город выделил 60 новых помещений для социальных организаций, в том числе в современных жилых комплексах, возведенных по программе реновации. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, они расположены в 31 столичном районе.

Специально оборудованные поезда "Москва-2020" начнут тестировать в метро. Как сообщили в Дептрасе, на первом этапе состав будет двигаться ночью с машинистом, но без пассажиров. Это нужно для подготовки к запуску беспилотного движения. Кроме того, в этом году финальную стадию пройдет и беспилотный трамвай. Как ожидается, он сможет самостоятельно ездить по маршруту уже в этом году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.