В Москве отреставрируют Ростокинский акведук

Ростокинский акведук, объект культурного наследия федерального значения, будет отреставрирован в Москве. Специалисты планируют восстановить архитектурный облик сооружения, сохранив его историческую ценность. В частности, предстоит расчистить облицовку фасадов и лестниц, а также укрепить конструкции моста.

Акведук был построен в XVIII веке, а в 2007 году его преобразовали в пешеходный мост. Реставрация затронет не только внешний вид, но и инженерные конструкции.

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