Председатель комитета ветеринарии Москвы рассказал об оснащении ветклиник

По словам председателя комитета ветеринарии Москвы Алексея Сауткина, государственные ветклиники города оснащены всем необходимым оборудованием. Например, в Южном и Северо-Восточном административных округах есть аппараты КТ. Результаты исследований на них предоставляют сразу с расшифровкой.

Кроме того, в столичных лечебницах ветврачи работают по 15 специализациям. Среди них – кардиологи, дерматологи, онкологи, ратологи и многие другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.