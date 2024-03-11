Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 18:00

Город

Председатель комитета ветеринарии Москвы рассказал об оснащении ветклиник

Председатель комитета ветеринарии Москвы рассказал об оснащении ветклиник

"Интервью": Алексей Сауткин – о том, как подготовиться к покупке домашнего питомца

Одну из площадок фестиваля "Московская Масленица" оформили в стиле мезенской росписи

Больше всего блинных будут работать на Масленицу в ЦАО и ЮАО

Председатель комитета ветеринарии Москвы рассказал о суперсервисе "Мой питомец"

Новости часа: Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

Коммунальщики ускоряют таяние сугробов в Москве

Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин рассказал, как найти питомца

Новости часа: новый поезд "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро

Ленинградское шоссе свяжут с Московским скоростным диаметром

По словам председателя комитета ветеринарии Москвы Алексея Сауткина, государственные ветклиники города оснащены всем необходимым оборудованием. Например, в Южном и Северо-Восточном административных округах есть аппараты КТ. Результаты исследований на них предоставляют сразу с расшифровкой.

Кроме того, в столичных лечебницах ветврачи работают по 15 специализациям. Среди них – кардиологи, дерматологи, онкологи, ратологи и многие другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городживотныевидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика