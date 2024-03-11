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11 марта, 22:30

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Одну из площадок фестиваля "Московская Масленица" оформили в стиле мезенской росписи

Одну из площадок фестиваля "Московская Масленица" оформили в стиле мезенской росписи

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В столице стартовал фестиваль "Московская Масленица". Одну из его центральных площадок на Тверской площади оформили в стиле мезенской росписи конца XIX – начала XX века.

В меню фестивальных площадок горожанам предложат более 50 видов блинов. В том числе традиционные русские, свекольные, тыквенные, шпинатные, шоколадные и кето-блины, а также мордовский почат и удмуртский табани.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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