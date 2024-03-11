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11 марта, 08:30

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Дептранс рассказал о ситуации на столичных дорогах 11 марта

Дептранс рассказал о ситуации на столичных дорогах 11 марта

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В столичном Дептрансе предупредили, что вечером 11 марта возможны локальные затруднения в центре, на ТТК и МКАД. Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Также отмечается, что возникли затруднения в движении из-за ремонтных работ на Волгоградском проспекте в районе дома № 46, а также с 29-го по 32-й километр МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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