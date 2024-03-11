11 марта, 08:30Город
Дептранс рассказал о ситуации на столичных дорогах 11 марта
В столичном Дептрансе предупредили, что вечером 11 марта возможны локальные затруднения в центре, на ТТК и МКАД. Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.
Также отмечается, что возникли затруднения в движении из-за ремонтных работ на Волгоградском проспекте в районе дома № 46, а также с 29-го по 32-й километр МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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