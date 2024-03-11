Дептранс рассказал о ситуации на столичных дорогах 11 марта

В столичном Дептрансе предупредили, что вечером 11 марта возможны локальные затруднения в центре, на ТТК и МКАД. Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Также отмечается, что возникли затруднения в движении из-за ремонтных работ на Волгоградском проспекте в районе дома № 46, а также с 29-го по 32-й километр МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.