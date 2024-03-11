Коммунальные службы объяснили, зачем перекладывали снег вдоль проезжей части

В столичном комплексе городского хозяйства объяснили, зачем коммунальщики раскапывали сугробы и перекладывали снег вдоль проезжей части. Дело в том, что таким способом снегу не дают слежаться, он быстрее тает, к тому же часть сугробов вывозят на плавильные пункты.

Также бригады Мосводостока очищают от наледи водоприемные колодцы, чтобы в них не задерживалась талая вода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.