Акция "Ночь на катке" прошла в столичных парках в честь завершения зимнего сезона

В честь завершения зимнего сезона в столичных парках прошла акция "Ночь на катке". Во время заключительных сеансов выступали фигуристы, провели также викторины и эстафеты.

Так, для посетителей парка "Сокольники" организовали анимационные шоу, розыгрыши призов и дискотеку. В саду имени Баумана провели викторины на тему русской культуры, песни, хороводы и игры на льду. На катке в Измайловском парке прошли мастер-классы по катанию на коньках.

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