Городские причалы начали готовить к открытию навигации. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Подготовительные работы уже начались. Всего в порядок приведут 44 причала. Их очистят ото льда и снега, промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. При необходимости специалисты отремонтируют гранитные и бетонные основания причалов, заменят изношенные резиновые отбойники. Навигация в Москве откроется в конце апреля.

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