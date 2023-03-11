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Городские причалы начали готовить к открытию навигации

Городские причалы начали готовить к открытию навигации

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Городские причалы начали готовить к открытию навигации. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Подготовительные работы уже начались. Всего в порядок приведут 44 причала. Их очистят ото льда и снега, промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. При необходимости специалисты отремонтируют гранитные и бетонные основания причалов, заменят изношенные резиновые отбойники. Навигация в Москве откроется в конце апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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