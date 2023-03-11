В Коптеве появится общественно-деловая, социальная и жилая недвижимость – всего более 117 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов. Развитием территории, которая сейчас используется неэффективно, займутся инвесторы. Речь идет об участке между Тимирязевским парком и улицей Новая Ипатовка. После того, как проект реализуют, в бюджет города ежегодно будет поступать более 500 миллионов рублей. В Коптеве также планируется построить детский центр развития, спорткомплекс, травмпункты и учебный комплекс. В новых объектах Коптева смогут найти работу около полутора тысяч человек.

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