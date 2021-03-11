Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала усадьбу Гребнево, которая находится в Щелковском районе Московской области. Первым правильный ответ прислал телезритель Юрий.



Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в сюжете.