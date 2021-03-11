Телезрители поделились красивыми видами Москвы

Фантастический пейзаж заметили сегодня в Капотне. По словам очевидцев, район превратился в облачный атлас, при этом было солнечно и красиво, как в горах.

Великолепные виды запечатлели и жители Пресни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.