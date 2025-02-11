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11 февраля, 07:45

Город

"Зима в Москве": катки на площадках "Московских сезонов" открыты в любую погоду

"Зима в Москве": катки на площадках "Московских сезонов" открыты в любую погоду

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Несмотря на теплую и переменчивую зиму в 2025 году в Москве, катки на площадках "Московских сезонов" продолжают работать в любую погоду. Благодаря современным технологиям лед остается крепким и устойчивым даже во время потепления.

Кроме того, в городе работают более 20 площадок с искусственным покрытием. Самые крупные из них есть в районах Марьино, Коптево, Вешняки, Щукино и Теплый Стан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
городвидеоЕгор Бедуля
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