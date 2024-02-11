В Москве тестируют светофоры с новой функцией для пешеходов. Они предупреждают людей на переходах, что из-за поворота может появиться автомобиль.

В настоящее время, когда зеленый свет горит одновременно для пешеходов и поворачивающих автомобилей, предупреждение включается только для водителей.

Новые светофоры появились на некоторых улицах. Если тестирование пройдет удачно, их установят и на других перекрестках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



