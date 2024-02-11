Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 13:30

Город

В Москве тестируют светофоры с новой функцией для пешеходов

В Москве тестируют светофоры с новой функцией для пешеходов

Собянин: с 2011 года в Москве стало почти вдвое больше уличных светильников

Более 300 мероприятий пройдет в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве"

Новости часа: завершается строительство станции метро "Университет Дружбы Народов"

Новое видео с пандой Диндин и Катюшей показали в Московском зоопарке

Уличные театры и мастер-классы устроили в рамках китайского Нового года в Москве

Эксперт рассказал о преимуществах строительства новых дорог в ТиНАО

В столичном ТиНАО к 2030 году появится 130 км автомобильных дорог

В столице появились светофоры, предупреждающие пешеходов о машинах за поворотом

"Актуальный репортаж": как реновация развивает столичную промышленность

В Москве тестируют светофоры с новой функцией для пешеходов. Они предупреждают людей на переходах, что из-за поворота может появиться автомобиль.

В настоящее время, когда зеленый свет горит одновременно для пешеходов и поворачивающих автомобилей, предупреждение включается только для водителей.

Новые светофоры появились на некоторых улицах. Если тестирование пройдет удачно, их установят и на других перекрестках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоЕлизавета ЯкушеваВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика