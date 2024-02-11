Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 11:30

Город

В столице появились светофоры, предупреждающие пешеходов о машинах за поворотом

В столице появились светофоры, предупреждающие пешеходов о машинах за поворотом

"Актуальный репортаж": как реновация развивает столичную промышленность

В московских колледжах рассказали об изменениях в методах профподготовки студентов

Шоу барабанов пройдет в Москве в рамках празднования китайского Нового года

Новогодние инсталляции и украшения оставят в Москве до конца зимы

В столице построят 22 новые школы в 2024 году

Сплошную разметку заменят на прерывистую в пяти тоннелях в Москве

Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства улиц в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о масштабной концертной программе школ искусств Москвы

Новости часа: свыше 800 промышленных предприятий Москвы получили поддержку в 2023 году

В Москве тестируют светофоры с новой функцией для пешеходов. Они предупреждают людей на переходах, что из-за поворота может появиться автомобиль.

В настоящее время, когда зеленый свет горит одновременно для пешеходов и поворачивающих автомобилей, предупреждение включается только для водителей.

Новые светофоры появились на некоторых улицах. Если тестирование пройдет удачно, их установят и на других перекрестках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика